Europei 2024, Maatsen convocato dall'Olanda: il padre guida 6 ore per portargli gli scarpini

Gli Europei 2024 sono ormai alle porte con le varie Nazionali partecipanti che si stanno preparando per prendere parte al torneo. Tutti i gruppi sono stati decisi in anticipo dai commissari tecnici, con l'Italia che si è allenata a lungo a Coverciano per arrivare al meglio in Germania. In questi ultimi giorni, però, sono arrivate anche chiamate improvvise per alcuni calciatori che erano sati inizialmente esclusi. Uno di questi è Ian Maatsen, terzino del Chelsea che in questa stagione ha giocato in prestito col Borussia Dortmund con cui ha raggiunto la finale di Champions.

Cosa è successo

Il laterale mancino, che può giocare su tutta la fascia, era stato escluso da Koeman e per questo motivo era già in vacanza. Mentre trascorreva le sue giornate a bordo di uno yatch vicino l'isola di Mykonos però è arrivata la chiamata del ct. Il classe 2002 è così tornato in fretta e furia in Germania per non perdere tempo. Un viaggio frenetico per arrivare a Wolfsburg dove si è riunita la nazionale olandese. Il terzino sinistro però non aveva con sé tutto il materiale per poter giocare e allanrsi al meglio così è arrivat in suo aiuto il padre. Questo ha guidato prima per 3 ore per raggiungere Dortmund da Vlaardingen. Dopo aver preso i suoi scarpini e qualche altra cosa, Maatsen senior si è rimesso alla guida per altre 3 ore per raggiungere Wolfsburg.

Un viaggio di 6 ore totali che hanno permesso al ventiduenne di non farsi trovare impreparato.