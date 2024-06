Europei 2024, Scamacca: «Siamo un gruppo giovane, ma siamo pronti»

Manca ormai poco al debutto degli Azzurri a Euro 2024 e in conferenza stampa oggi è intervenuto Gianluca Scamacca.

Le parole

«Sono contento di fare parte di questo gruppo e di vivere questa esperienza. Spalletti ha fatto bene a non portarmi negli Stati Uniti, non lo meritavo in quel momento e non essere convocato mi è servito: mi ha mandato dallo psicologo. Arrivo qui dopo un bel finale di stagione e spero di portare molti gol. Sto bene e l'obiettivo è quello di aiutare la squadra ad arrivare più lontano possibile. Siamo un gruppo giovane, ma pronti per questo Europeo».

Con l'Albania

«Sarà una partita difficile, ma ci dovremmo concentrare su noi stessi e dare il meglio in campo. L'esordio lo immagino vincente, spero di iniziare con una vittoria».