Europei 2024, primo allenamento dell'Italia: differenziato per Barella, Fagioli lavora in palestra. Problemi per Frattesi

L'Italia è in e si sta preparando in vista dell'inizio degli Europei 2024 che si terrano proprionella nazione del Nord Europa. Gli Azzurri si sono riuniti ad Iserlhon e si sono allenati per la prima volta per arrivare al meglio alla competizione in cui cercheranno di difendere il titolo vinto nel 2021. Prima della seduta c'è stata l'esibizione di Giovanni Zangrella, cantante di origini campane che non ha avuto molta fortuna nel nostro paese. In Germania, invece, questi è una vera popstar di successo. Dopo l'inizio dell'allenamento, con Barella che ha svolto un programma differenziato in campo, mentre per Fagioli c'è stata una seduta individuale in palestra, Frattesi ha dovuto lascire il terreno di gioco per un problema che sarà chiarito in futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA