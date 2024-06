Europei 2024, allarme bomba e fan zone evacuata alla Porta di Brandeburgo: arrestato un uomo

A poche ore dall'inizio degli Europei 2024 è scattato l'allarme bomba. Nelle scorse settimane, l'attenzione si era concentrata in Germania, dove si teme un possibile attacco terroristico alle fan zone. Le aree dedicate ai tifosi sono state blindate dalla polizia tedesca che si è alleratata oggi a causa di uno zaino incustodito vicino il parlamento tedesco. A Berlino, è stato necessario l'intervento della polizia e dei cani anti esplosivo per riportare la situazione in città.

Cosa è successo

Un oggetto incustodito all'interno della fan zone, poco è bastato per scatenare il timore di un possibile attacco nelle forze dell'ordine tedesche che hanno fatto intervenire gli artificeri. Gli occhi della polizia sono puntati anche sui tifosi stessi che potrebbero entrare in contatto scatenando disordini. Per ora la gara che richiede più attenzione è quella tra Inghilterra e Serbia, con le due nazioni che in passato hanno avuto vissuto attriti politici importanti.

Davanti all'entrata di Brandeburgo la situazione è copmunque tranquilla, con l'area sgomberata (circa 200m) che non comprende tutta la fanzone. Dei quattro ingressi disponibili, tre sono stati chiusi ed è possibile comunque usufruire delle attività messe a disposizione.