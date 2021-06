Europei 2021, gli ottavi di finale: subito Inghilterra-Germania e Belgio-Portogallo

Mercoledì 23 Giugno 2021, 23:23 - Ultimo aggiornamento: 23:41

Finita la fase a gironi di Euro 2020, è subito tempo di dare un'occhiata al tabellone degli ottavi di finale, in cui saranno già presenti tre match dal sapore di turni finale della competizione. Già ieri erano definiti gli accoppiamenti della nazionale azzurra di Roberto Mancini, che incontrerà l'Austria di Franco Foda, e del Galles, che invece incontrerà la Danimarca che ha passato il turno grazie agli ultimi straordinari 90 minuti contro la Russia, battuta per 4 a 1.

Sul lato dell'Italia subito un big match, quello tra Belgio e Portogallo, che vedrà scontarsi due tra i più forti attaccanti del mondo: il bomber dell'Inter Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, fresco di altro record con la maglia della nazionale. Gli altri due ottavi sullo stesso lato del tabellone saranno Francia-Svizzera e Croazia-Spagna, con l'Italia che potrebbe incontrare una di queste quattro nazionali se dovesse spingersi almeno sino alle semifinali.

🔝 All-time top international goalscorers: ⚽️1⃣0⃣9⃣ Ali Daei 🇮🇷

⚽️1⃣0⃣9⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 #EURO2020 pic.twitter.com/NRx7rCLqMC — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Sull'altro lato del tabellone, come visto, Galles e Danimarca, che sono accoppiate con lo scontro Olanda-Repubblica Ceca. Poi l'altro big match, tra Inghilterra e Germania, la cui vincitrice prenderà una tra Svezia e Ucraina.

Almeno tre grandi ottavi di finale, quindi, da cui sarà difficile trarre un pronostico anticipato, e a cui potrebbero seguire dei quarti di finale leggermente più "soft". Tranne per l'Italia, il cui cammino per vincere l'Europeo, probabilmente, dovrà passare per tutte le grandi corazzate della competizione.