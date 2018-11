Europei 2020, domenica il sorteggio dei gironi di qualificazione. Gara inaugurale a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 2 dicembre è in programma il sorteggio dei gironi di EURO 2020, il primo Campionato Europeo itinerante di calcio ideato per celebrare i 60 anni della manifestazione e promuovere un grande festival del calcio continentale, muoverà i primi passi da Roma, sede della cerimonia inaugurale e della gara d’apertura il 12 giugno 2020. Con Roma, altre 11 le città ospitanti: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e S. Pietroburgo, tra le quali 8 capitali europee e 11 stadi con una capienza superiore a 50mila posti. Per l’Italia sarà la terza volta di un Europeo di calcio, dopo quelli del 1968 e 1980, e per Roma sarà l’occasione di ospitare la gara inaugurale dopo essere stata teatro di due Finali; all’Olimpico i tifosi italiani potranno assistere almeno a due gare degli Azzurri, mentre la terza partita del girone sarà definita tra Roma e Baku, l’altra città che ospita il girone A, in base alla qualificazione di Italia e Azerbaijan (nel caso, sorteggio sulla sfida diretta).sarà, insieme con Londra che ospiterà anche semifinali e Finale, una sede centrale di questo grande evento internazionale, il terzo per interesse e valore dopo Olimpiadi e Mondiale di calcio. In tal senso, hanno contribuito il valore universale di Roma, l’eredità della lingua e della cultura latina matrice comune della società europea; il ruolo che la città ha interpretato nel processo di unificazione europea, la posizione geografica del Paese che ne fa il naturale punto d’incontro dell’Europa, in grado di unire i popoli dall’Atlantico al Mar Nero e di aprire un ponte ideale oltre il Mediterraneo, le straordinarie location a disposizione delle Fan Zone, la millenaria vocazione sportiva della città. Così come il contributo della Federazione italiana per lo sviluppo del calcio europeo, fin dalla costituzione della Uefa, il valore che il calcio italiano rappresenta nel mondo, la qualità dello Stadio Olimpico di Roma e del Parco del Foro Italico.I 3 milioni di tagliandi disponibili per le gare della Fase finale del Campionato Europeo saranno messi in vendita dal giugno 2019. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online, secondo lo schema ormai consolidato della UEFA (prenotazioni e poi lotteria tra i richiedenti) basato sulla trasparenza. Un anno prima del calcio d’inizio, a giugno 2019, per ogni stadio sarà disponibile una quota di tagliandi riservata esclusivamente ai tifosi locali, che potranno così assicurarsi un anno prima la possibilità di essere parte di un evento unico nella storia del calcio; una seconda quota sarà online a dicembre (a novembre saranno note le 20 finaliste), con successive finestre ad aprile 2020 (dopo i play off che promuoveranno le ultime 4 squadre) e infine vendita degli ultimi posti disponibili a maggio.Il programma dei volontari, che rappresenta uno dei punti fondamentali del torneo dal punto di vista del coinvolgimento delle giovani generazioni, punta a reclutare circa 1000 giovani in ogni sede. Per tutti gli italiani interessati, a marzo sarà possibile iniziare il processo di candidatura online. Sarà un’occasione unica per essere parte di uno dei più rilevanti eventi sportivi di tutti i tempi, che attraverso il calcio metterà in contatto le popolazioni europee. Sono previsti alcuni ‘Ambasciatori’ della competizione, che saranno presenti in tutte le città, dagli eventi preparatori fino alla Fase Finale; ogni città avrà poi un Ambasciatore locale e potrà individuare un Ambasciatore dei Volontari: per Roma sono al vaglio alcune ipotesi per coinvolgere protagonisti del mondo del calcio e della società civile. La Mascot del Torneo verrà presentata a fine marzo 2019, in occasione dell’inizio delle gare di European Qualifiers.