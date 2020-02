Europa League, il sorteggio degli ottavi La Diretta Inter-Getafe, Siviglia-Roma

A Nyon è in programma il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League dove le due italiane, Roma e Inter, attendono di conoscere le loro avversarie. Questo l'elenco delle squadre qualificate: Rangers, Wolverhampton, Basaksehir, Getafe, Bayer Leverkusen, Copenhagen, Basilea, Siviglia, Olympiacos, LASK, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg e una tra Eintracht e Salisburgo, che si sfideranno questo pomeriggio alle 18 dopo il rinvio di ieri per maltempo.

Per gli ottavi non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Inter e Roma potrebbero dunque affrontarsi. Le partite di andata si disputeranno giovedì 12 marzo. Ritorno fissato una settimana dopo, il 19 marzo. Tutte le gare saranno in diretta su Sky Sport. La prima squadra estratta giocherà l'andata in casa.

Questo l'esito del sorteggio:



Basaksehir (Tur) - Copenaghen (Dan)

Olympiacos (Gre) - Wolverhampton (Ing)

Rangers (Sco) - Bayer Leverkusen (Ger)

Wolfsburg (Ger) - Shakhtar (Ucr)

INTER - Getafe (Spa)

Siviglia (Spa) - ROMA



