Europa League, il sorteggio dei gironi alle 13.00 La Diretta. Per Roma e Lazio percolo Borussia e Getafe

Niente Europa League per il, che perde 2-1 contro il Wolverhampton. Le 48 squadre qualificate oggi a Montecarlo (ore 13, diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Sky Sport Collection ed Eurosport) conosceranno il loro destino incon l'obiettivo della finalissima, in programma il 27 maggio 2020 a Danzica, in Polonia. Tra le italiane ci sono, entrambe in prima fascia. Tra le big d'Europa, c'è curiosità per la prima parte del cammino di Arsenal, Manchester United, Porto e Siviglia, tutte teste di serie. Per le nostre squadre i pericoli sono il Borussia Moenchengladbach, il Getafe e l'Apoel Nicosia (i ciprioti sono stati sconfitti dall'Ajax nei playoff di Champions). Restrizione nel sorteggio: anche nei gironi di Europa League non potranno essere inserite in un gruppo squadre della stessa nazione. Due le fasce orarie. Ci saranno partite in programma alle 19 e altre in programma alle 21. L'Europa League vale 560 milioni di euro. La quota di partenza è di 140 milioni di euro che sarà suddivisa tra i 48 club (2,92 milioni a testa). Il resto si vedrà.