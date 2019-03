Sorteggio Europa League, il Napoli conoscerà la sua avversaria Diretta dalle 13

Ultimo aggiornamento: 11:57

Dopo aver eliminato il Salisburgo nel doppio confronto agli ottavi, la formazione azzurra attende la squadra che affronterà ai quarti dal sorteggio di Nyon. Oltre al Napoli di Carlo Ancelotti, hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale della competizione anche Chelsea, Arsenal, Entracht Francoforte (che ha eliminato l’Inter), Villarreal, Valencia, Slavia Praga e Benfica. Il sorteggio sarà integrale e senza nessuna restrizione: non ci saranno teste di serie e si potranno affrontare squadre della stessa nazione. Le insidie maggiori per il Napoli sono rappresentate delle due formazione inglesi. L’Arsenal ha dimostrato tutta la sua forza ribaltando un pesante passivo contro il Rennes e può contare su uno dei reparti offenvisi più forti di tutta l’Europa League. L’eventuale sfida con il Chelsea dell’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri avrebbe un sapore sicuramente speciale al di là del fascino in sé dell’incontro.Una delle novità di questo sorteggio è relativo all’introduzione del tabellone tennistico che condurrà alla finalissima di Baku in programma mercoledì 29 maggio. A differenza delle precedenti stagioni, il cammino verso la finale sarà delineato interamente in questa fase. Dopo il sorteggio dei quarti di finale, infatti, ci sarà il sorteggio delle semifinali al quale seguirà il sorteggio per determinare la 'squadra di casa' della finale per motivi amministrativi.Le gare dei quarti di finale di Europa League si giocheranno l’11 (andata) e il 18 (ritorno) aprile; le semifinali di andata e ritorno si giocheranno invece il 2 e il 9 maggio, mentre la finalissima di queste edizione della competizione si disputerà a Baku il prossimo 29 maggio.