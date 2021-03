Europa League, dalle 13 diretta del sorteggio dei quarti: per la Roma pericoli United, Ajax e Arsenal

Archiviati gli ottavi di finale, per le squadre qualificate ai quarti di Europa League è già tempo di sorteggi. Tra le squadre italiane è rimasta solo la Roma, visto che il Milan è stato eliminato dal Manchester United e il Napoli già ai sedicesimi dal Siviglia. Appuntamento alle 13 a Nyon nella sede dell'Uefa subito dopo la Champions League. Anche in questo caso, sorteggio libero. Non sono previste teste di serie né restrizioni: si potranno affrontare squadre della stessa nazione. Gli accoppiamenti saranno numerati da 1 a 4 per il successivo sorteggio degli incroci in semifinale (29 aprile e 6 maggio). La prima squadra estratta giocherà la partita di andata in casa. Per la squadra di Fonseca i pericoli maggiori sono Manchester United, Arsenal e Ajax.

Le date dei quarti di finale di Europa League

I quarti di finale si disputeranno tra l'8 aprile con le partite di andata e il 15 con le partite di ritorno. Quello di oggi è l'ultimo sorteggio, visto che verrà delineato anche il tabellone con i possibili incroci in semifinale (29 aprile e 6 maggio). La finale è in programma a Danzica, in Polonia, il 26 maggio.

Roma, davvero unica: rappresenta l'Italia in Europa

Dove vedere i sorteggi di Europa League in tv

A trasmettere l'evento sarà Sky che mostrerà l'avversaria della Roma a partire dalle 13 su Sky Sport 24 Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203). Per gli abbonati la possibilità di seguire in streaming il sorteggio tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Il sorteggio sarà visibile anche su Eurosport tramite la piattaforma Dazn e in streaming sul sito dell'Uefa.

Le squadre qualificate ai quarti di finale di Europa League

Ajax (OLA), Arsenal (ING), Dinamo Zagabria (CRO), Granada (SPA), Manchester United (ING), Roma (ITA), Slavia Praga (CZE), Villarreal (SPA)

