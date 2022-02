Mercoledì 16 Febbraio 2022, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 12:56

Nuovo giorno altri pensieri per Sarri. Il Comandante ha dato appuntamento ai suoi calciatori alle 11 sul campo adiacente a quello centrale di Formello per la seduta di rifinitura in ottica Porto. La Lazio è attesa da un avversario durissimo in questo playoff di Europa League e stamattina non ha avuto a disposizione nemmeno il suo bomber. Fin da subito infatti Ciro Immobile non si è visto in campo col resto dei compagni. Confermate le assenze degli infortunati Acerbi e Lazzari così come quella del terzo portiere Adamonis quest’ultimo fuori dalla lista Uefa. Verrà sostituito dal Primavera Furlanetto come accaduto durante il girone.

Immobile non si allena ma niente allarmismi: partirà con la squadra

A fare scalpore perciò è stata quella inaspettata di Ciro anche se fin da subito è trapelato ottimismo da Formello sulle sue condizioni. Semplice gestione, ma non per i fastidi all’acciaccata caviglia destra. Dovrebbero essere stati dei leggeri sintomi influenzali a spingere lo staff tecnico a tenerlo a riposo stamani. D’altronde fino a ieri il capitano si era allenato al seguito della squadra non destando preoccupazioni. Nonostante l’incidente di percorso mattutino il numero 17 dovrebbe regolarmente partire con il resto dei compagni alle 15:30 da Fiumicino alla volta di Oporto.

Lazio, le probabili scelte di Sarri contro il Porto

Altro piccolo imprevisto per Sarri quindi che però all’Estádio do Dragão avrà comunque a disposizione la sua punta di diamante. Stamani come al solito il tecnico ha mischiato le carte, ma in Portogallo è prevista quasi tutta la Lazio scesa in campo contro il Bologna. Tra i pali verrà confermato Strakosha. In difesa toccherà a Hysaj sostituire l’infortunato Lazzari mentre il resto del reparto arretrato sarà composto da Luiz Felipe, Patric e Marusic. Anche a centrocampo non dovrebbero esserci molte sorprese. Gli squalificati in campionato Leiva e Luis Alberto procedono verso la conferma. Al loro fianco ci sarà ancora Milinkovic. Partono in svantaggio Cataldi e Basic. Giunti all’attacco Felipe Anderson resta sull’attenti in merito alle condizioni di Immobile anche se quest’ultimo a meno di sorprese sarà il prescelto al centro del tridente con Pedro e Zaccagni ai suoi lati.