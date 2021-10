Europa League, Lazio-Marsiglia: probabili formazioni, dove vederla in tv e diretta streaming

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 13:01

Galvanizzata dal successo in campionato contro l'Inter dell'ex Simone Inzaghi, la Lazio ospiterà all'Olimpico di Roma, alle 18:45, il Marsiglia di Jorge Sampaoli. Obiettivo: vincere e continuare il percorso in Europa League, in cui gli uomini di Maurizio Sarri hanno collezionato una sconfitta (alla prima giornata contro il Galatasaray, in Turchia, e per un errore di Thomas Strakosha, perdonato) e una vittoria (tra le mura amiche, contro la Lokomotiv Mosca). I francesi, invece, sono fermi a quota due punti. Non sarà quindi una gara facile, quella che attende i biancocelesti. Ecco le probabili formazioni.

Lazio-Marsiglia, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik. All. Sampaoli

Dove vederla in tv e diretta streaming

Lazio-Marsiglia delle 18:45 all'Olimpico sarà visibile in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno. Valida anche l'alternativa SkyGo su dispositivi mobili. La partita di Europa League sarà anche trasmessa da Dazn e quindi fruibile tramite app o sito.