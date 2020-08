Inter, Conte chiede a Lukaku i gol da semifinale: «La sua grande stagione merito della squadra»

Ultimo aggiornamento: 20:57

Il cammino dell’Inter in Europa League riparte dal Bayer Leverkusen. L’Inter vuole una semifinale europea che manca dal 2010, da quella contro il Barcellona nell’anno del Triplete. Antonio Conte si affida ai gol di Lukaku: «Il suo ambientamento è merito della squadra».«Ha diversi talenti, bisognerà stare attenti a non prendere ripartenze perché sono letali. Al tempo stesso noi dobbiamo fare la nostra gara usando le nostre caratteristiche, facendo quello che sappiamo fare per metterli in difficoltà».«La sua grande stagione è merito della squadra, di come lo sta supportando. Anche Lautaro sta vivendo una grande stagione, ricordiamo che è stato al centro di voci di mercato. Sono contento dell’ambientamento di Lukaku, favorito dal fatto di trovare bravi ragazzi coi quali si è formata una bellissima alchimia».«Bisogna essere positivi, lavoriamo duramente ogni giorno per l’obiettivo massimo. Da lì ad arrivare in fondo ne passa, però. Non dovremo avere recriminazioni, dobbiamo dare tutto e se tutto basterà per arrivare anche fino alla vittoria finale saremo tutti contenti, altrimenti ci fermeremo dove è giusto fermarsi ma senza recriminazioni».«Sono molto contento per Andrea, oltre a quello che mi ha dato calcisticamente è una persona eccezionale per la quale ho grandissimo affetto. Questa cosa dei giocatori che prima allenavo ormai diventati tecnici, mi fa pensare che sto diventando vecchio».