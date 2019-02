Eintracht, Hutter: «Felici di incontrare l'Inter»

L'allenatore dell'Eintracht Francoforte, Adolf Hutter, commenta l'esito del sorteggio di Europa League che ha abbinato l'Inter alla sua squadra.«Abbiamo visto il sorteggio tutti insieme e siamo felici dell'abbinamento con l'Inter. Andremo a giocare in un bellissimo stadio, contro un grande club. È sempre importante iniziare bene, con la sfida d'andata, ci va benissimo di giocarla in casa. Davanti ai nostri tifosi dovremo fare bene conto una squadra importante come l'Inter: ce la giocheremo» Ultimo aggiornamento: 14:37





© RIPRODUZIONE RISERVATA