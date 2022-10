Diretta Roma-Real Betis, le probabili formazioni: Dybala dal 1', Abraham e Belotti si contendono un posto

Il cammino europeo della Roma giunge alla terza tappa. Dopo il difficile inizio a Razgrad nella sconfitta per 2-1 contro il Ludogorets e il netto successo all'Olimpico contro l'Helsinki (3-0), i giallorossi ospitano il Real Betis (sfida inedita in competizioni europee), capolista del girone C con sei punti. Nel doppio confronto di andata e ritorno che andrà in scena nel giro di una settimana, le due squadre lotteranno per la prima posizione del gruppo che consentirà l'accesso diretto agli ottavi evitando lo spareggio - riservato alle seconde classificate - contro le eliminate dai gironi di Champions League. Mourinho si affida a Dybala e non esclude la possibilità che Abraham e Belotti possano giocare uno spezzone di partita insieme. È sfida anche tra le due panchine: da anni l'allenatore giallorosso vive una rivalità sportiva con Manuel Pellegrini, tecnico dei Beticos che finora in Liga vantano un buon rendimento: cinque vittorie e due sconfitte per la quarta posizione in classifica. La gara promette spettacolo: Roma (prima, con 89) e Real Betis (quinta, con 55) sono tra le prime cinque squadre di questa edizione dell’Europa League per palloni giocati nell’area di rigore avversaria.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Zaniolo, Abraham.

REAL BETIS (4-2-3-1): Houwen; Ruibal, Luiz Felipe, Gonzalez, Moreno; Akouakou, Carvalho; Canale, Fekir, Rodri; Iglesias.

Dove vedere Roma-Real Betis in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) e in streaming su Now Tv. La partita sarà trasmessa in diretta streaming anche da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sul sito del Messaggero.