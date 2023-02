Allegri fissa l'obiettivo in Europa League: «Vogliamo arrivare fino in fondo per giocarci la Champions. Il -15 è roba passata»

Cambia la competizione ma non gli obiettivi della Juventus di Allegri: «Vogliamo arrivare fino in fondo all’Europa League. Per giocare in Champions l'anno prossimo». La prima volta di Max nell’Europa minore assaggiata l’ultimo volta nel 2014 da parte di una Juve abituata a lottare in Champions con altre nobili declassate come Barcellona e Manchester United. Allegri recupera Cuadrado e Bonucci, ancora ai box Pogba, Milik e Kaio Jorge. Servono rabbia e lucidità per vendicare l’eliminazione ai gironi di Champions. «Anche per me è un debutto, facciamo questo lavoro per giocare partite importanti. Il fatto di essere usciti dalla Champions ci ha lasciato l’amaro in bocca, molto arrabbiati. Domani inizia l’Europa League: vincere in Europa non è semplice, il Nantes ha giocatori di velocità e tecnica, questa competizione non incide sulle scelte del mio futuro. Ora siamo concentrati sul presente. Questa deve essere la nostra forza. Bisogna lavorare, migliorare alcune cose. Non so se siamo favoriti in queste due partite, so solo che il Nantes è una buona squadra»

Nuovi equilibri

«Alla base di tutto c’è la società. Detto questo ci sono momenti e momenti, anche io sono umano e non sono di ferro. La compattezza deve fare la differenza. Ad una squadra cui vengono tolti 15 punti c’è scombussolamento. Van trovate soluzioni per far sì che tutti ci compattiamo. Perdere col Monza è stata una bella mazzata dopo la reazione con l’Atalanta. Il -15 ormai è roba passata, non stiamo più a pensarci, dobbiamo avere l’obiettivo di raggiungere chi è davanti a noi, dall’altro lato dobbiamo avere la certezza che abbiamo fatto 46 punti».

Tridente e Pogba

«Sul tridente non ho ancora deciso, e non so se Pogba rientra per la sfida di ritorno: va valutato giorno dopo giorno».

Pensiero a Ganago

«Ci tengo a dare un abbraccio a Ganago che ha perso la bambina qualche giorno fa. Dispiace non averlo domani come avversario»