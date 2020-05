Euro eSports: l'Italia all'ora di pranzo affronta Israele nei quarti

Oggi la nazionale italiana di eSports affronta i quarti di finale di Euro2020 eSports', la manifestazione ufficiale dell'Uefa. Gli azzurri affrontano Israele all'ora di pranzo (13,30) per l'accesso alle semifinali del torneo europoe, che mette in palio 100 mila euro (di cui 40 mila ai vincitori).

A sostenere gli Azzurri con un videomessaggio anche un tifoso d’eccezione come Roberto Mancini: "Un grande in bocca al lupo alla eNazionale - le parole del Ct - faremo il tifo per voi. Fatevi onore e Forza Italia!".

Le sfide del girone saranno al meglio delle due partite e, in caso di parità, si giocherà una terza gara, che sarà una continuazione del secondo match e si deciderà con il golden gol. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno ai quarti di finale, da disputare come anche le semifinali al meglio delle tre partite, mentre la finale per assegnare il titolo sarà al meglio delle cinque.

I match degli Azzurri saranno trasmessi in diretta su Timvision, disponibile su TIM Box, smart TV, smartphone, tablet, PC (www.timvision.it), sul sito https://enazionale.figc.it/ e sul neonato canale Twitch della eNazionale. I risultati, le giocate più spettacolari e gli highlights delle gare sono disponibili anche sui nuovi canali della eNazionale su Instagram, Twitter e Facebook.

Il programma dei Quarti di finale di oggi:

Ore 11 Olanda-Romania

Ore 12.15 Spagna-Croazia

Ore 13.30 Italia-Israele

Ore 14.45: Francia-Croazia

Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA