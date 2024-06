Venerdì 14 Giugno 2024, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 11:27

Non sarà facile per niente, quest’Italia qui non è paragonabile all’Italia di Mancini, che arrivava alla vittoria dell’Europeo da un percorso di lavoro più lungo. Spalletti è in sella da meno di un anno e si è trovato in poco tempo a smantellare e ricostruire, per due obiettivi, un Europeo da onorare (da campioni in carica) e un Mondiale da rivivere, finalmente, dopo dodici lunghi anni. Quindi, credere di avere davanti la favorita di Euro 2024 solo perché è reduce dal successo di Wembley nel 2021, è una forzatura, non in linea con le attuali qualità tecniche degli azzurri. E’ chiaro che la Nazionale non si presenta al via da Cenerentola, e possibilità di fare bene ne ha, del resto anche la squadra di Mancini ha vinto non da favorita, per poi crollare davanti alle qualificazioni per il Qatar. L’Italia, a un giorno dall’esordio, ancora naviga nelle incognite, tattiche (la fluidità, il doppio schema, a volte è una risorsa, a volte causa di confusione nei calciatori) e fisiche (la rinuncia ad Acerbi, Zaniolo e Scalvini, le condizioni fisiche non ottimali di Barella e Fagioli). Le certezze sono quelle di un tempo, Chiesa, Barella e Donnarumma, il resto siamo curiosi di scoprirlo. E’ evidente, dunque, che in Germania c’è chi è più avanti rispetto a noi. La squadra che può contare su Kylian Mbappé è la favorita d’obbligo: le 47 reti in 79 partite, con 12 su 14 ai Mondiali, con titolo conquistato nel 2018, quando non aveva compiuto nemmeno vent’anni, parlano per lui.

Italia-Albania, esordio degli azzurri a Euro2024: Barella ci sarà, Fagioli no

SFIDA AI GIGANTI

Deschamps è ct esperto e vincente e la sua fortuna non si chiama solo Kylian. Nell’elenco dei mostri sono presenti Maignan, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Giroud, Thuram, e ci fermiamo qui. Nel podio delle favorite, l’Inghilterra, sconfitta proprio dagli azzurri nella finale a Wembley. Bellingham è il gioiello di casa, che guida un gruppo a caccia della rivincita: Kane è l’arma letale lì davanti, bomber e trequartista. Ben coadiuvato dai vari Foden e Saka, in più l’esperienza dei vari Shaw, Stones, Trippier, Walker può fare la differenza. Soutghate sta solo proseguendo il percorso che l’ha portata a giocare una finale nel 2021, persa solo ai rigori. La Germania reciterà un ruolo da protagonista se non altro perché squadra ospitante, e ha ancora mal digerito la sconfitta nel 2006 contro l’Italia, nel suo Mondiale casalingo. Ce li vedete i tedeschi - reduci da un brutto mondiale in Qatar - che al secondo tentativo in casa si facciano trovare ancora impreparati? Difficile. Ma Nagelsmann, ct giovane e ambizioso, ha puntato su una squadra agile e offensiva, e questo le fa bella ma fragile. Un errore aver rinunciato alla personalità di Hummels, reduce dalla finale di Champions e da una stagione pienamente all’altezza dei suoi vecchi tempi. Molto simile alla Germania, c’è la Spagna. Anche qui, l’età dell’innocenza può essere l’arma a doppio taglio. Là dove ha fallito Luis Enrique, può sbattere anche il più concreto De La Fuente, designato come l’uomo del rinascimento. Di certo, le Furie Rosse - che non hanno raggiunto i livelli della grande Spagna di Del Bosque - trasudano talento (Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Joselu, Oyarzabal) e sostanza (Carvajal e Grimaldo). Spagna che, ricordiamolo, è nel girone dell’Italia, insieme con la Croazia, che se non tra le primissimi, va inserita di diritto, per esperienza e tradizione: una finale e una semifinale negli ultimi due mondiali qualcosa ci ha detto. Con Modric che ancora tira il gruppo. Come Ronaldo per il Portogallo. Un altro grande vecchio che non molla, che vuole ancora essere protagonista nonostante i suoi quasi trentanove anni. La classe infinita di Ronaldo, le accelerazioni di Leao, la concretezza di Bruno Fernandes. Nel 2016, Cristiano li ha portati alla vittoria, oggi il Portogallo può farcela anche con un CR7 a mezzo servizio. Infine l’Olanda, con Koeman ha dovuto rinunciare a Koopmeiners, ma gente come Frimpong, van Dijk, Reijnders e Gapko, la porta a sperare, per rivelarsi una sorpresa, come al Mondiale del 2014. Ciclicamente, gli orange tornano sempre a galla, anche se oggi non è più il team dei maestri. L’Olanda degli anni ‘70 era altro, non ce ne voglia Koeman. Possibili sorprese? Montella scommette sulla sua Turchia e noi gli crediamo.

