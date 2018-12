Euro 2021 Under 21, Italia nel girone con Svezia, Islanda, Repubblica d'Irlanda, Armenia e Lussemburgo.

A giugno l'Italia ospiterà il primo Campionato Europeo Under 21 della sua storia, ma intanto può iniziare a pensare anche alla prossima edizione del torneo continentale. A Nyon sono stati infatti sorteggiati i gironi di qualificazione all'Europeo del 2021 e gli Azzurrini, inseriti in prima fascia, hanno 'pescatò Svezia, Islanda, Repubblica d'Irlanda, Armenia e Lussemburgo.



«È un girone nella norma che ci vedrà protagonisti -ha commentato il ct Luigi Di Biagio-. C'è un'avversaria temibile come la Svezia, ma ci faremo trovare sicuramente pronti». L'Italia dovrà fare i conti soprattutto con la nazionale svedese, campione d'Europa nel 2015, quando superandoci 2-1 nel match d'esordio disputato a Olomouc (Repubblica Ceca) ci negò di fatto l'accesso alla semifinale. Le nove vincitrici dei gironi si qualificheranno alla Fase finale, che si terrà nel giugno 2021 in Ungheria e Slovenia, mentre le due migliori seconde classificate si contenderanno l'ultimo posto utile nei play off in programma nel novembre 2020.

