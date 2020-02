Euro 2020, ufficiali le sedi di ritiro delle nazionali: la Svizzera sceglie Roma. Si allenerà a Trigoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ufficiali le sedi di ritiro delle 20 qualificate: lasceglie Roma. Rivale dell’Italia all’Olimpico, la nazionale elvetica - che sfiderà invece a Baku- si allenerà al centro sportivo della Roma a Trigoria. Gli Azzurri lavoreranno a CovercianoLaè una delle tre avversarie con cui dovrà misurarsi l’Italia nel Gruppo A di UEFA EURO 2020, il primo Europeo itinerante della storia in programma dal 12 giugno al 12 luglio in dodici città del Vecchio Continente. Gli Azzurri se la vedranno contro la nazionale elvetica mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico (calcio d’inizio ore 21), scenario anche della partita inaugurale tra la squadra di Roberto Mancini e la Turchia e dell’ultimo impegno contro il Galles, domenica 21 giugno.La nazionale rossocrociata - che all’Olimpico giocherà solo controsfidando invece Galles e Turchia a Baku - ha scelto proprio Roma come suo quartier generale, mentre svolgerà a Bad Ragaz la preparazione per l, dal 25 maggio al 5 giugno. La Svizzera, per il suo primo impegno contro il Galles in programma il 13 giugno alle ore 15, volerà l’8 giugno per Baku direttamente da Zurigo, per poi partire dopo la prima partita alla volta di Roma. La squadra alloggerà all’Hotel Sheraton Parco de’ Medici e si allenerà al centro sportivo Fulvio Bernardini dell’AS Roma, a Trigoria. Ironia della sorte, sulla panchina degli elvetici siede Vladimir Petković, che dall’estate del 2012 al gennaio 2014 è stato l’allenatore della S.S. Lazio.Perla preparazione ainizierà a fine maggio, dopo la conclusione del campionato di Serie A (24 maggio): gli Azzurri saranno in ritiro a Coverciano e raggiungeranno Roma nel giorno pregara. Definito anche il calendario delle amichevoli: dopo i prestigiosi test contro Inghilterra e Germania, fissati rispettivamente il 27 marzo a Londra e il 31 marzo a Norimberga, la Nazionale di Mancini se la vedrà il 29 maggio a Cagliari contro San Marino e il 4 giugno a Bologna contro la Repubblica Ceca.Due partite a Baku anche per il Galles e la Turchia, le altre protagoniste del Gruppo A, che durante UEFA EURO 2020 avranno il loro quartier generale proprio nella capitale dell’Azerbaigian. Inghilterra, Francia, Germania e Spagna hanno puntato – come l’Italia – sul loro centro tecnico federale e avranno il proprio ritiro rispettivamente a Burton upon Trent, Clairefontaine, Herzogenaurach e Las Rozas de Madrid.Due nazionali, Croazia e Repubblica Ceca, allestiranno il loro quartier generale in Scozia, altrettante – Polonia e Svezia – in Irlanda. Dieci, nel complesso, le squadre che lavoreranno in patria.Tutte le venti nazionali qualificate hanno ufficializzato le sedi di preparazione, mentre quelle delle ultime quattro si conosceranno a marzo dopo gli spareggi.AUSTRIARitiro: Seefeld, AustriaBELGIORitiro: Tubize, BelgioCROAZIARitiro: Saint Andrews, ScoziaREPUBBLICA CECARitiro: Currie, Edimburgo, ScoziaDANIMARCARitiro: Helsingor, DanimarcaINGHILTERRARitiro: Burton upon Trent, InghilterraFINLANDIARitiro: Repino, San Pietroburgo, RussiaFRANCIARitiro: Clairefontaine-en-Yvelines, FranciaGERMANIARitiro: Herzogenaurach, GermaniaITALIARitiro: Coverciano, Firenze, ItaliaOLANDARitiro: Zeist, OlandaPOLONIARitiro: Portmarnock, County Dublin, Repubblica d’IrlandaPORTOGALLORitiro: Budapest, UngheriaRUSSIARitiro: Novogorsk, Mosca, RussiaSPAGNARitiro: Las Rozas de Madrid, Madrid, SpagnaSVEZIARitiro: Maynooth, County Kildare, Repubblica d’IrlandaSVIZZERARitiro: Roma, ItaliaTURCHIARitiro: Baku, AzerbaigianUCRAINARitiro: Bucarest, RomaniaGALLESRitiro: Baku, Azerbaigian