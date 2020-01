Euro 2020, Petkovic: «L'Italia è la favorita e non solo del nostro girone»

Ex Lazio, ora ct della Svizzera. L'Italia nel "cuore" ma fino a un certo punto, tra qualche mese sarà avevrsaria della sua nazionale. «Agli Europei l'Italia è la favorita e non solo del nostro girone. Sta facendo bene e ha ancora tanti margini di miglioramento, con giovani che stanno crescendo di giorno in giorno. La Svizzera, invece, potrà dire la sua, speriamo di arrivare in forma a giugno». Lo dice Vladimir Petkovic, il ct della Svizzera, nazionale inserita nel gruppo dell'Italia ai prossimi Europei. L'ex allenatore della Lazio, arrivando al «Premio Brera», fa i complimenti a Simone Inzaghi e candida i biancocelesti allo scudetto: «Hanno acquisito una fiducia e una costanza molto importante, valgono tanto. La matematica dice che hanno davvero la possibilità di competere per lo scudetto, sono una squadra davvero pericolosa. Inzaghi, Tare e Lotito stanno dimostrando grandi competenze, in questi tre anni hanno fatto passi importanti».

