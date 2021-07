Italia-Inghilterra, da Mattarella al principe William e tante star: ecco chi sarà in tribuna a Wembley per la finalissima

Venerdì 9 Luglio 2021, 17:56

Per assistere alla finale di Euro 2020 a Wembley domenica sera saranno sugli spalti a tifare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il principe William d'Inghilterra, ma anche molti personaggi della tv, della musica e dello spettacolo. Una tribuna degna di una finalissima. In occasione della finale il governo di Boris Johnson ha concesso agli ospiti Uefa una deroga speciale all'obbligo di quarantena di 10 giorni, previsto per chiunque arrivi sull'isola dalla maggior parte dei paesi europei, Italia compresa. Di questa disposizione potranno beneficiare i circa duemila invitati dal governo del calcio europeo, tra autorità politiche, dirigenti sportivi, sponsor e media.

Le presenze italiane

A Londra il Presidete dela Repubblica verrà accompagnato dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Non ci sarà invece il presidente del Consiglio Mario Draghi, la cui assenza è giustificata dal protocollo istituzionale, che non prevede la concomitante presenza del presidente della Repubblica e del Consiglio. Non ci sarà neanche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per non pregiudicare la sua partenza per il Giappone, prevista settimana prossima per assistere ai Giochi olimpici di Tokyo.

Le presenze inglesi

Inevitabilmente più nutrita la rappresentanza di notabili inglesi, a cominciare dal Premier Boris Johnson, con al fianco la moglie Carrie. Di cetto manterrà quanto più posibile il su aplomb regale il principe William, immancabile a Wembley anche per il suo ruolo di presidente onorario della Federcalcio inglese, oltreché rappresentante della Royal Family, secondo erede al trono in linea di successione. In prima fila, in tribuna d'onore, è scontata la presenza del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, accompagnato dall'icona del calcio inglese, David Beckham, immancabile in tutte le partite della nazionale inglese.

La sovrana, la Regina Elisabetta, invece sono ormai anni che si concede soltanto alla Royal Ascot, uno degli eventi ippici più importanti del calendario internazionale; sarà quindi assente. Così come assente anche la Duchessa Kate che non accompagnerà il marito allo stadio perché impegnata nel pomeriggio all'All England Club per la finale di Wiimbledon.

Gli attesi e gli invitati

Un invito speciale è stato recapitato anche a Christan Eriksen e ai paramedici che gli hanno salvato la vita intervendo in capo nella partita Danimarca - Finlandia. I soccorritori hanno confermato la sua presenza mentre Eriksen al momento non sappiamo se accetterà l'invito.

I Vip in tribuna assenti e presenti

Folto il parterre dello showbiz, a cominciare da Robbie Williams, Noel Gallagher e Adele. Trai volti noti della tv britannica sono previsti, tra i 60 mila di Wembley, il giornalista Piers Morgan e del comico James Corden. Da notare anche infine l'assenza provocatoria, confermata anche per la finale, del deputato conservatore Lee Anderson, in aperta polemica con la scelta dei giocatori inglesi di inginocchiarsi prima della partita. Prosegue dunque il boicottaggio personale di Anderson, che però ha fatto sapere che si terrà aggiornato sul punteggio della partita tramite il suo cellulare.