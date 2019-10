Nazionale, Mancini: «Obbiettivo primo posto ed essere testa di serie all'Europeo»

«L'obiettivo principale è arrivare primi nel girone ed essere testa di serie all'Europeo». Lo dice il ct dell'Italia, Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Liechtenstein, valido per le qualificazioni a Euro 2020, obiettivo già centrato dagli azzurri grazie al successo di sabato contro la Grecia. «Nelle prossime partite mi piacerebbe gratificare chi ha giocato meno ma si è sempre allenato al massimo e vorrei trovare qualche giocatore giovane per il dopo Europeo», aggiunge Mancini.





