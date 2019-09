Euro 2020, Guy-Laurent Epstein spiega le emozioni di un torneo itinerante: «Tutto inizierà da Roma, sarà più che semplice calcio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing della UEFA, a Roma per l’UEFA EURO 2020 Partners Workshop ci parla di uello che sarà il prossimo Europeo di calcio itinerante«UEFA EURO 2020 è molto particolare perché sarà in 12 città diverse, una cosa unica per la UEFA. E tutto inizia a Roma. Di solito si dice che “tutte le strade portano a Roma”, ora invece “tutto inizierà da Roma”. E’ un principio diverso. Sarà molto stimolante. Ovviamente il fatto che Roma sia una delle città ospitanti significa che i tifosi potranno godersi la loro nazionale qui, a portata di mano. Questo torneo punta a essere più vicino ai tifosi e, considerando la situazione delle qualificazioni europee, è probabile che l'Italia giocherà tutte e tre le partite della fase a gironi allo Stadio Olimpico, per lo meno due ma ... forse tutte e tre..»[Questo perché Roma è abbinata a Baku come sede del Gruppo A nella fase finale di UEFA EURO 2020. Visto che l’Azerbaigian probabilmente non si qualificherà non ci saranno partite della nazionale azera a Baku, garantendo così all’Italia di giocare tutte le tre partite della fase a gironi a Roma].«In secondo luogo, EURO va oltre il calcio. EURO è molto più che soltanto calcio, è una miscela di calcio, cultura, tradizioni, intrattenimento. Le persone verranno qui perché potranno seguire la propria nazionale. Ci saranno molte persone che viaggeranno al seguito delle loro squadre, a livello nazionale sia internazionale. In entrambi i casi, vorranno scoprire la città di Roma, ecco cosa faranno. Non si viene solo per il calcio, è molto più di questo: vogliono far festa, vogliono ammirare i luoghi della cultura e ovviamente Roma è il posto migliore dove ci si può divertire, come calcio e come festa. Roma porterà molto al torneo e per la gente di Roma che vede la sua nazionale partecipare alla migliore competizione di calcio in casa, credo sia un grande onore. Accoglieranno molte persone dal resto d'Europa, cosa che rappresenta un grande onore e una grande opportunità per Roma. Un'occasione per mostrare la bellezza della città in tutto il mondo e in tutta Europa.»«Ancor più di questo, Roma darà il via alla fase finale venerdì 12 giugno 2020. Sappiamo tutti che Roma è una città storica e aprirà le sue porte ai tifosi, specialmente con il Fan festival che terrà conto dello storico passato di Roma, ma con un tocco moderno! Questa è una grande opportunità per mostrare la città intorno a un torneo di calcio. Anche se l'Italia ha già ospitato EURO due volte in passato, l'ultima è stata nel 1980. Eventi come questo non si verificano così spesso e quando arrivano nella tua città, devi approfittarne. EURO è un evento imperdibile e vogliamo che tutti a Roma, e in Italia, lo sappiano».2) Il modo in cui descriviamo EURO come brand è sempre come un triangolo. Il vertice della piramide è il calcio perché è tutto incentrato sul calcio. La UEFA è il calcio e questa deve essere la priorità di tutto ciò che facciamo. Tuttavia, ti rendi conto che le persone viaggiano per EURO e questo EURO è molto speciale perché il motto è "portare EURO alle persone" piuttosto che "portare persone a EURO". Significa che porteremo EURO qui in Italia. L'intera competizione si potrebbe giocare in Italia, come in Francia nel 2016 o in Germania nel 2024, ma in realtà non potrebbe succedere a Bucarest o Budapest perchétroppo piccoli per ospitare un torneo come questo. In realtà abbiamo sette Paesi su dodici che ospitano l’Europeo per la prima volta nel 2020. Quindi portiamo EURO alle persone in modo che possano godersi il torneo a casa loro, nei grandi stadi, e specialmente con la loro nazionale, che per i tifosi è molto importante.Una delle basi della piramide è la cultura perché i tifosi che viaggiano in un Paese non stanno solo andando a guardare il calcio, stanno trascorrendo alcuni giorni in città e vogliono godersi la cultura locale. Per noi non è solo calcio. Roma è probabilmente il posto migliore al mondo per godersi la cultura. È un museo a cielo aperto, è ovunque. Non devi andare nei musei, cammini per le strade e ne fai parte, di un museo. È semplicemente fantastico. Quindi le persone hanno i più grandi Paesi da poter visitare.La terza parte del triangolo è la festa perché i tifosi sono in vena di festa, vogliono godersi l'estate, godersi il calcio, il miglior calcio che potrebbero guardare, sostenere la loro nazionale, godersi la cultura del Paese in cui vanno e fare festa. Vogliamo che i tifosi vivano la migliore esperienza possibile, e possono aspettarsi tutto questo a Roma perché tutto qui è a disposizione.La UEFA è a Roma per tenere il suo secondo Partner Workshop di UEFA EURO 2020, che fornisce una piattaforma molto importante per la UEFA per scambiare informazioni con i partner e a questi ultimi di comprendere meglio come e quando possono esercitare i propri diritti.«Ci si sposta dal concetto di sponsor. Sono soci. Nel senso che stiamo costruendo il progetto insieme e loro contribuiscono al progetto con molto di più del semplice investimento economico. Contribuiscono con l'hosting e l'organizzazione dell'evento perché ne fanno parte. Pensiamo a brand come Volkswagen, che sarà responsabile della mobilità del torneo: gli spostamenti delle persone sono molto importante per l'organizzazione del torneo. Possiamo parlare di booking.com che ci supporta con tutta l'organizzazione delle prenotazioni alberghiere, anche per i tifosi: è un altro elemento importante del torneo e di tutta la logistica che c’è dietro. Naturalmente c'è adidas che è molto rilevante per il calcio perché offre tutti le strumentazioni tecniche del calcio, il pallone e altri elementi. Tutti i partner stanno garantendo un contributo molto maggiore rispetto al denaro per il torneo ed è molto importante. Fare in modo che tutti gli aspetti della manifestazione quando si va avanti siano condivisi e comunicati ai nostri partner è cruciale. Roma è stata scelta per questo evento questa settimana perché Roma sarà il punto di partenza di questo EURO con la partita di apertura di venerdì 12 giugno 2020. Penso che sia stato bello iniziare la stagione di EURO organizzando questo evento a Roma.»In riferimento al Partners Workshop, tutti partecipano all'evento a Roma. Ci sono sei partner delle competizioni UEFA per squadre nazionali: Alipay, booking.com, FedEx, Hisense, SOCAR e Volkswagen. Coca-Cola è un partner globale di UEFA EURO 2020 e altri partner saranno annunciati nei prossimi mesi. Inoltre, ci sono sei licenziatari per UEFA EURO 2020: adidas, Fanatics, Hublot, IMG, Konami e Panini.«L’Olimpico è mitico (frase in Italiano, ndr). È un grande stadio, non necessariamente il più moderno che abbiamo in Europa perché con il tempo ci sono stati molti sviluppi su come costruire e organizzare gli stadi, ma ci sono una storia, uno spirito, una dinamica e un’emozione che si trovano all'interno dello stadio. Porterà molto a livello di "scenario” all'evento. È l'Olimpico, dopo tutto. Sarà un palcoscenico magnifico per il lancio del torneo. Per me iniziare in uno stadio come questo sta già mettendo il torneo su un alto livello.Credo che sia un festival del calcio. E il calcio è una grande opportunità per festeggiare. Ci saranno molti eventi organizzati dove la gente potrà andare. La fan zone nel cuore di Roma, che è assolutamente fantastica. Fondamentalmente offrirà a tutti, sia a quelli che non andranno allo stadio, sia ai tifosi che lo faranno, la possibilità di sentire e respirare la passione e l'emozione del torneo. Le persone potranno inoltre assistere alle partite in questi luoghi e vivere l'esperienza di EURO, anche se non sono allo stadio per le partite. Ci saranno molti eventi organizzati per le persone che celebrano il calcio durante il periodo del torneo e ci saranno feste ovunque. Con un “sapore” locale. Roma è il luogo centrale per ospitare il torneo, ma tutta l'Italia celebrerà la partecipazione della nazionale azzurra a EURO. Tuttavia, a Roma sarà un po' diverso perché ospiterà l'Europa in città e sarà una grande fonte di orgoglio per tutto il popolo romano contribuire al successo di EURO e dare il benvenuto alle persone nella città»Questo è il più grande EURO di sempre, è il 60esimo anniversario della competizione e siamo pronti per un magnifico festival del calcio in dodici città ospitanti - otto delle quali sono capitali - dal 12 giugno al 12 luglio 2020.Vale inoltre la pena ricordare che ci sono 3 milioni di biglietti per questo EURO, che lo rende inoltre il più grande EURO di sempre, e 11 dei 12 stadi in cui si giocherà hanno capienza superiore a 50mila posti. Il primo periodo di vendita dei biglietti, durante il quale oltre un milione di tagliandi è stato venduto al pubblico, si è concluso il 12 luglio 2019. Il prossimo periodo di vendita dei biglietti scatterà all'inizio di dicembre 2019 e questo sarà riservato ai tifosi delle federazioni nazionali partecipanti. Fondamentalmente, questa è l'ultima possibilità di prenotare il proprio biglietto per UEFA EURO 2020. L'unico modo per acquistare i biglietti è registrarsi e fare richiesta online su euro2020.com.Come direttore del marketing, Guy-Laurent è anche responsabile della trasmissione di UEFA EURO 2020, e questa competizione avrà un pubblico globale di spettatori televisivi in diretta di circa 5 miliardi di persone.