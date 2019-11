Euro 2020, Finlandia alla fase finale per la prima volta: battuto il Liechtenstein 3-0

La Finlandia, grazie al successo per 3-0 conquistato poco fa sul Liechtenstein nella Telia 5G Areena di Helsinki, ha ottenuto la matematica qualificazione alla fase finale di Euro 2020 con un turno di anticipo. È la prima volta che la nazionale finlandese approda alla fase finale del torneo continentale. Sebbene fosse stata inserita in un girone di ferro (J), con l'Italia - che ha già staccato il biglietto per la fase finale - e la Bosnia, la squadra allenata da Markku Kanerva ha rovesciato il pronostico e si è classificata al secondo posto, con 18 punti nelle 9 partite fin qui disputate, frutto di 6 vittorie e 3 sconfitte.





© RIPRODUZIONE RISERVATA