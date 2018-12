​Euro 2020, domani il sorteggio: l'Italia riparte della prima fascia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Europei del 2020 vedranno la luce domani a Dublino, con il sorteggio dei gironi di qualificazione, dove l'Italia riparte dalla prima fascia. Appuntamento nel Convention centre: l'urna verrà aperta alle 12. I gironi di qualificazione saranno 10: cinque con sei Nazionali, gli altri cinque raggruppamenti saranno da cinque. Le prime due classificate dei dieci gironi si qualificheranno in via diretta per la fase finale. I quattro rimanenti posti verranno invece decisi dai playoff ai quali accederanno le quattro vincitrici dei gironi di Nations League oppure le squadre successive meglio piazzate della lega. Le squadre della seconda fascia verranno sorteggiate nelle seconde posizioni dei 10 gironi; il sorteggio proseguirà alla stessa maniera per la terza, quarta e quinta fascia, in modo da riempire le posizioni 3, 4 e 5.Le squadre della sesta fascia verranno invece sorteggiate nella sesta posizione dei gironi a sei, dal Gruppo F al Gruppo J. Nella fascia della Nations League figurano Svizzera, Portogallo, Olanda, Inghilterra. Queste le fasce: Prima fascia (6): Belgio, Francia, Spagna, Italia, Croazia, Polonia. Seconda fascia (10): Germania, Islanda, Bosnia-Erzegovina, Ucraina, Danimarca, Svezia, Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca. Terza fascia (10): Slovacchia, Turchia, Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia, Norvegia, Serbia, Finlandia, Bulgaria, Israele. Quarta fascia (10): Ungheria, Romania, Grecia, Albania, Montenegro, Cipro, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia. Quinta fascia (10): Macedonia, Kosovo, Bielorussia, Lussemburgo, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Moldavia, Gibilterra, Isole Far Oer. Sesta fascia (5): Lettonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.Il sorteggio degli spareggi si svolgerà il 22 novembre 2019, il sorteggio per la fase finale di Euro 2020 fra il 26 e il 31 marzo 2020. L'Europeo andrà in scena con la formula itinerante: si disputerà, infatti, su tutto il continente per la prima volta in 60 anni: nessuna sede fissa, ma 12 città ospitanti (tra le quali Roma, dove si giocherà la partita inaugurale del 12 giugno).