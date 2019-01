Euro 2020, -500 giorni: countdown al via all’aeroporto di Fiumicino

Da oggi, anche all'aeroporto di Fiumicino, è scattato ufficialmente il conto alla rovescia per il calcio d'inizio degli Europei 2020, la cui partita inaugurale si svolgerà a Roma. La società di gestione insieme alla Figc terrà aggiornati i passeggeri dello scalo romano per l'inizio del primo match. Tre installazioni al led, posizionate ai Terminal 1 e 3 e alla riconsegna bagagli, segnano meno 500 giorni all'avvio di Uefa Euro 2020, il primo campionato europeo itinerante di calcio, ideato per celebrare i 60 anni della manifestazione, che si aprirà il 12 giugno 2020 a Roma per concludersi a Londra un mese dopo. Il percorso di avvicinamento sarà visibile attraverso analoghe istallazioni posizionate anche a Roma, in luoghi come la Stazione Termini e lo Stadio Olimpico, così come nelle altre 11 città europee sedi di gara.



A 500 giorni dall'inizio del torneo è partito oggi a Roma il countdown verso gli Europei 2020, la prima rassegna continentale itinerante della storia, che prenderà il via il 12 giugno 2020 allo stadio Olimpico. Un cammino lungo e denso di appuntamenti che vedrà interessate le 12 città sedi di gara (Roma, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo), con l'obiettivo di promuovere l'evento e coinvolgere i tifosi. Tanti gli appassionati e i curiosi che oggi hanno assistito al lancio del countdown nei due principali punti di arrivo in città, l'aeroporto di Fiumicino, con tre installazioni al led posizionate ai terminal 1 e 3 e alla riconsegna bagagli, e la stazione Termini, nonché in alcuni dei luoghi simbolo della Capitale, dove si sono esibiti due dei freestyler italiani più famosi al mondo: Swann Ritossa e Anastasia Bagaglini della 'Fast Foot crew'. Le loro evoluzioni con il pallone hanno accompagnato il tour promozionale dell'Europeo, partito questa mattina da piazza del Campidoglio per poi raggiungere piazza del Popolo, piazza Navona e Castel Sant'Angelo, il cui ponte simboleggia il logo di Roma città ospitante di Euro 2020. Ultima tappa allo stadio Olimpico, teatro della gara inaugurale dell'Europeo e di altri tre incontri, compreso un quarto di finale.

