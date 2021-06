Svezia, Kulusevski positivo al Covid

Dopo Busquets un altro giocatore positivo al Covid-19 rischia di aver già concluso gli Europei prima del debutto. Si tratta del bianconero Kulusevski, la comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dallo staff sanitario della Svezia. “Martedì, la nazionale maschile si è recata a Göteborg per l'ultima parte della preparazione prima degli Europei. Dejan Kulusevski è rimasto a Stoccolma perché positivo al Covid-19 - il comunicato -. Dejan è stato immediatamente testato e quel test è stato positivo. Da allora Dejan è stato tenuto isolato dal resto del gruppo rende noto il medico della squadra nazionale Anders Valentin. Non sarà sostituito, “Speriamo che Dejan possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna” il messaggio del ct Janne Andersson.