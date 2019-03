Euro2020: Schulz beffa l'Olanda: la Germania vince 3-2. Polonia e Belgio a gonfie vele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gol e sorprese nella domenica di qualificazioni ad Euro 2020. Belgio e Polonia viaggiano a punteggio pieno nei rispettivi gironi. Vittoria della Germania al 90’ contro l’Olanda. Sconfitta pesante per la Croazia che nel pomeriggio cade 2-1 in Ungheria.Prima Hazard, poi Batshuayi. Tutto facile per il Belgio in trasferta a Cipro. I “Diavoli Rossi” in meno di 20 minuti liquidando gli avversari e ora guidano il Gruppo I con sei punti in classifica.Poker e vittoria per la Russia. Cheryshev, autore di una doppietta, Dzyuba e l’autogol di Beysebekov condannato il Kazakistan ad una sonora sconfitta.Un gol per tempo per ottener i tre punti. La Scozia batte 2-0 il San Marino in trasferta. Reti di McLean e Russell.Quando Piatek resta a secco, ci pensa Lewandowski a spianare la strada della Polonia verso il successo. L’attaccante del Bayern Monaco apre le marcature contro la Lettonia prima del raddoppio di Glik. Secondo successo di fila per i polacchi, primi in classifica a punteggio pieno.Pareggio tra Slovenia e Macedonia. Padroni di casa in vantaggio con Zajc nel primo tempo e raggiunti nella ripresa da Bardhi.Super Zahavi. Israele asfalta l’Austria 4-2. L’ex giocatore del Palermo, autore di una tripletta, insieme a Dabbur trascina i suoi al successo. Niente da fare per gli austriaci, nonostante la buona prestazione di Arnautovic che segna una doppietta.Buona la prima per la Germania. La formazione di Löw, all’esordio nelle qualificazioni, vince 3-2 in casa dell’Olanda. Doppio vantaggio tedesco nel primo tempo con Sané e Gnabry, prima della rimonta orange con De Ligt e Depay. Al 90’ arriva la beffa per gli uomini di Koeman: Schulz segna il definitivo 3-2.Vittoria sofferta per l’Irlanda del Nord. I padroni di casa grazie vanno in vantaggio con Evans, ma Stasevich pareggia dopo tre minuti. All’87' il gol vincente di Magennis che vale la testa della classifica.Battuta d’arresto per la Croazia. La nazionale vice-campione del Mondo cade in casa dell’Ungheria 2-1. Dopo il vantaggio di Rebic, Brozovic e compagni subiscono la rimonta ungherese firmata da Szalai e Patkai.Esordio positivo per il Galles. La nazionale capitanata da Bale vince 1-0 contro la Slovacchia di Skriniar, Kucka e Hamsik. Decisivo il gol di James.