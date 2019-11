Euro2020, Mancini: «Balotelli? Ha sei mesi. Sorteggio? Rischio Francia e Portogallo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Balotelli ad Euro2020? Ha sei mesi, sono lunghi». Roberto Mancini, ct dell’Italia, sorride mentre sale sul palco del Social Football Summit, in programma oggi e domani all’Olimpico di Roma, e non chiude ad una convocazione per Super Mario. La testa è già agli Europei, una competizione in cui ci «saranno tante squadre forti e al momento è difficile indicare una favorita». Mancini predica cauto ottimismo: «Questa nazionale non mi ricorda altre formazioni perché non abbiamo vinto ancora nulla, vedremo a giugno cosa avremmo fatto. Intanto, complimenti ai ragazzi. Sono contento che sia tornato entusiasmo tra i tifosi». Sul nuovo corso intrapreso a Coverciano il ct svela: «Chiamare Zaniolo che aveva zero presenze in A e in B poteva essere una cosa da pazzo. Lui Tonali, Kean, Scamacca... sono giocatori di qualità che abbiamo deciso di portare per vederli e con l’aiuto di quelli più esperti siamo riusciti a creare un buon gruppo». Infine, un pensiero a Sinisa Mihajlovic: «È un grande piacere sapere che stia andando bene e che si stia riprendendo. Tornare a casa e una cosa bella. Gli vogliamo bene». Sul sorteggio per gli Europeo aggiunge: «Anche se siamo testa di serie c'è il rischio di incontrare Francia e Portogallo, ma non sono preoccupato. La cosa bella è che giocheremo qui all'Olimpico».