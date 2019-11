Bosnia, esonerato Prosinecki

Robert Prosinecki non è più l'allenatore della Bosnia-Erzegovina. Come riferiscono i media locali a Sarajevo, a comunicargli la fine della collaborazione è stato il direttivo della Federcalcio bosniaca, dopo il deludente piazzamento della nazionale di Dzeko e compagni nel girone di qualificazione agli Europei, vinto alla grande dall'Italia.

Sulla panchina della nazionale dal gennaio 2018, Prosinecki si era già dimesso in settembre dopo la sconfitta in Armenia, ma le dimissioni erano state respinte e aveva accettato di guidare la squadra fino al termine delle qualificazioni. Stando ai media, il favorito alla sua successione sarebbe Safet Susic. La nazionale bosniaca giocherà gli spareggi per l'Europeo in primavera.





