Mancini: «Siamo qui per dimostrare che l'Italia è tornata». L'attacco è il nodo da sciogliere

Dal nostro inviato ad ATENE

Mancini cerca la fuga nel gruppo J, sfruttando lo scontro diretto nelle qualificazioni europee contro la Grecia. Appuntamento allo stadio Oaka, teatro splendido e affascinante. Non c'è, però, interesse ad Atene per la sfida contro gli azzurri, nonostante la nazionale di Anastasiadis abbia raccolto 4 punti nelle 2 trasferte in Finlandia (0-2) e in Bosnia (2-2). Il popolo ellenico se ne va al mare: solo 12 mila biglietti venduti. Resta quasi vuoto l'Olimpico da 75 mila posti e il clima caldo è rappresentato solo dai 35 gradi. Qui l'Italia non ha mai giocato, ma nell'83 la Juve di Trapattoni ha perso contro l'Amburgo la Coppa dei Campioni, mentre con il Milan nel '94 l'ha alzata Capello davanti al Barcellona e nel 2007 Ancelotti contro il Liverpool.

ATTACCO DA SCEGLIERE

Gli azzurri non prendono gol da 478 minuti e ne hanno segnati 8 nelle 2 partite delle qualificazioni europee. L'Italia, insomma, è ripartita dopo aver fatto cilecca con Ventura e aver perso l'ultimo mondiale in Russia. Il ct nella circostanza è tentato da Quagliarella, cioè dalla formula con il centravanti che è stato anche il capocannoniere della serie A. L'alternativa è Belotti che è appena tornato nel giro azzurro. La soluzione con il finalizzatore, dunque, escluderebbe Insigne dal tridente che comprende Bernardeschi e Chiesa. Ma Mancini non scarta di riproporre il falso nove, cioè l'idea che usò per vincere ad ottobre in Polonia.

ATTEGGIAMENTO OFFENSIVO

Sale l'età media, din qui di 26 anni nelle 11 partite della sua gesione. Può arrivare quasi a 28 perchè in porta c'è Sirigu al posto dell'infortunato Donnarumma e in mezzo alla difesa i senatori Bonucci e Chiellini. I terzini sanno attaccare: Florenzi ed Emerson. E il centrocampo è al momento il più affidabile con la qualità di Verratti, Jorginho e Barella.

LE PAROLE DEL CT

«Non possiamo entrare in campo per pareggiare o con la paura di perdere. Siamo la Nazionale italiana, sebbene arriviamo da un momento molto difficile per il nostro calcio. Saranno le due partite più difficili, ma noi vogliamo andare avanti per la nostra strada, giocando bene e vincendo. Sarà una gara difficile, perché affronteremo una squadra molto tecnica, con giocatori di valore - aggiunge - la l'Italia non può restare fuori come è accaduto ultimamente».

