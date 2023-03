Esselunga sposa la Nazionale, via alla partnership con tutte le squadre azzurre

FIRENZE - Esselunga si affianca al colore azzurro, sia quello della Nazionale di Roberto Mancini sia alla femminile di Milena Bertolini. La partnership è stata presentata a Coverciano, nel primo giorno di raduno dell’Italia, che sta per cominciare l’avventura-qualificazione per Euro 2024 in Germania: giovedì è in programma al Maradona di Napoli, Italia-Inghilterra, mentre domenica il secondo match al Ta Qali Stadium di La Valletta, contro Malta. In base all’accordo, Esselunga affiancherà tutte le nazionali azzurre, anche quelle giovanili, futsal, beach soccer ed e-sport.

«Siamo felici di affiancare l’Italia nelle sfide dei prossimi anni, con tutta la forza delle nostre persone, dei nostri clienti, che saranno con noi per fare il tifo per gli Azzurri, partita dopo partita. Esselunga è orgogliosamente italiana e con questa partnership conferma la vocazione per l’eccellenza, così come le nazionali di calcio rappresentano lo sport italiano per eccellenza. Vogliamo divulgare uno stile di vita sano ed equilibrato», le parole di Roberto Selva, Chief Marketing and Customer Officier di Esselunga.

«Sarà una bella storia da raccontare e vivere insieme. Così possiamo trasmettere ai giovani messaggi importanti per uno stile di vita sano, attraverso scelte corrette nell’alimentazione, che è un tema sul quale la Figc è da tempo impegnata, soprattutto per le fasce di età del calcio di base», così invece Giovanni Valentini, Head of Revenues Figc. Esselunga è già sponsor del Coni per i prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Infine, parola a Roberto Mancini. «Sarà un binomio vincente, sposiamo è un marchio importante per l’Italia». A Roberto Selva, il ct e Valentini hanno consegnato la maglia dell’Italia, la numero 1, con scritto “Esselunga”.