Dopo il cin-cin in Coppa contro il Trastevere, l’Ostia Mare si conferma la bestia nera per il complesso romano battuto anche in campionato per 2 a 0 e al termine di derby dai due volti. «Partita dai due volti – afferma il granitico difensore Giovanni Esposito, autore del gol con cui i lidensi hanno sbloccato il risultato –. Primo tempo meglio loro mentre nel secondo in campo c’è stata solo una squadra e cioè l’Ostia Mare. Non dobbiamo dimenticare che ci siamo misurati contro il Trastevere, un collettivo solido che il pronostico vede tra le squadre candidate al salto di categoria». La vittoria è comunque maturata anche in virtù del fatto che sul corridoio sinistro è esplosa l’azione dei gabbiani grazie alle incursioni di Pompei e Tortolano, binomio collaudato nell’SFF Ateltico, che hanno avuto la capacità di dare una decisiva accelerazione all’azione dei padroni di casa. L’inserimento a sorpresa di Esposito con la pesante marcatura è stata poi la ciliegina sulla torta.



ESPOSITO: «SIAMO UNA SQUADRA CON TANTO CARATTERE»

«Tre duri impegni in una settimana hanno avuto un certo peso in avvio di match – ci confida Esposito –. Abbiamo però preso le giuste misure ai nostri avversari e mostrato, soprattutto durante la seconda frazione di gioco, di meritare la vittoria». Del gol che cosa ci può dire? «E’ uno schema già collaudato con il mister Scudieri che mi consente di salire a sorpresa sulle palle inattive». Esposito è reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo per circa sei mesi quando indossava la casacca dell’SFF Atletico la scorsa stagione. Il trasferimento nel sodalizio del Lido e il suo recupero hanno permesso al giocatore di diventare un punto di forza della nuova Ostia Mare targata Scudieri. «A Ostia mi sono subito trovato bene – conclude – perché ho trovato un sodalizio organizzato che ha varato una squadra in grado di guardare in alto. E’ ovvio che siamo a inizio stagione e dobbiamo restare con i piedi in terra anche se in questo primo scorcio di campionato abbiamo confermato di essere un gruppo con tanto carattere. Quanto sostengo viene avvalorato dalla vittoria in Coppa dove, in dieci, abbiamo avuto la capacità di prevalere sulla corazzata Trastevere».



PREMIATO D’ASTOLFO PER LE SUE 200 PARTITE CON I VIOLA

Prosegue quindi il cammino dei viola nella manifestazione tricolore che il 9 ottobre porterà l’Ostia Mare in terra abruzzese per incontrare il Pineto. Prima del match contro il Trastevere il presidente Luigi Lardone ha premiato il capitano Adriano D’Astolfo per il traguardo delle 200 partite con la casacca dei viola. «Sono orgoglioso di questo traguardo – ha detto D’Astolfo, rivolgendosi ai tifosi presenti sugli spalti – e ringrazio società e fedelissimi. Conto di fermarmi sulla soglia delle 300 partite». Il numero uno del club lidense ha invece sottolineato che “è un onore per la società avere elementi come D’Astolfo che è di esempio per i giovani».



