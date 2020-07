Tornano sulla TV di TIM le emozioni eSport con il «FIFA eFootball Play x Unite 2020»

La eNazionale di FIFA 20 Powered by TIMVISION affronterà Svezia Belgio e Portogallo in gare di andata e ritorno stasera dalle ore 17:30 e domani 14 luglio, con semifinali il 20 e finale il 21 luglio. Diretta streaming di tutte le gare su TIMVISION con il commento di Simone ‘Akira’ Trimarchi e Luigi Ragoni, a partire dalle ore 17.30 di ogni giornata. La Nazionale vincitrice affronterà il 22 luglio i vincitori del girone tra Inghilterra, Germania, Polonia e Svizzera. Al termine delle qualifiche ufficiali TIMVISION hanno conquistato l’onore di difendere la maglia azzurra Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti (per PS4) e Marco ‘TactualStrange’ Paolicelli (per Xbox). Le partite si disputeranno attraverso la modalità FIFA Ultimate Team, con il vincolo di usare giocatori della stessa squadra nazionale e un livellamento finale dei valori dei team.

