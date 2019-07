© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta suscitando clamore la cessione del titolo del Suio Terme Castelforte al Terracina. I termali del presidente Gianfranco Circio ripartiranno dal settore giovanile, anche se divampa la polemica da parte del presidente onorario Paolo Migliorato. «Quest’anno ci è stato conferito un premio di valorizzazione dei giovani, ma purtroppo tutto è stato vanificato dall’assenza di un campo idoneo ad ospitarci, che in questi anni ci ha costretto diverse volte ad emigrare anche a San Castrese in Campania». Lo stesso dirigente lancia pesanti accuse anche all’amministrazione: «Tutto questo evidentemente non stimola l’intervento della classe politica, che dovrebbe invece supportare il lavoro che si sta facendo anche sui ragazzi. Una opportunità persa di costruire e mantenere attiva una società sportiva. Non abbiamo la squadra e nemmeno lo stadio, una chiusura veramente triste del nostro football», chiosa il presidente onorario Migliorato.