​Eriksen: l'Inter ha un piano, ma occhio al Psg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, talento danese in scadenza nel 2020, è il grande obiettivo dell. Non una priorità di calciomercato come, ma un nome presente da mesi sui taccuini deglinerazzurri. L'ad, del resto, è un esperto dei parametri zero e la stessa società interista negli ultimi anni ha portato a termine diverse operazioni cosiddette low cost, a partire da Asamoah e Godin. Ovviamente le cifre per l'ingaggio di Eriksen sarebbero molto più elevate. Il trequartista, accostato anche a Juve, Psg e United, punta ad uno stipendio sui 10-12 milioni di euro a stagione, ai quali bisogna aggiungere anche una ricca commissione per i suoi agenti. L'Inter è disposta ad effettuare uno sforzo importante solo in previsione di giugno. Adesso non c'è, infatti, la volontà di investire altri soldi per il cartellino, considerando che per cedere a gennaio Eriksen il Tottenham pretende almeno 15-20 milioni di euro.