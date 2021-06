Eriksen, la prima foto dopo il malore: «Sto bene, grazie a tutti per i messaggi»

Arrivano le prime dichiarazioni ufficiali di Christian Eriksen dopo il malore che ha spaventato il mondo nel corso di Danimarca-Finlandia a Euro 2020. Il centrocampista dell'Inter pubblica una foto direttamente dal suo letto d'ospedale a Copenaghen e scrive un messaggio in cui ringrazia tutti quelli che negli ultimi giorni hanno avuto un pensiero per lui: «Ciao a tutti! Grazie per i vostri dolci e fantastici auguri e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora sottopormi a degli esami in ospedale, ma sto bene. Adesso farò il tifo per i ragazzi della squadra della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutta la Danimarca! Christian».

