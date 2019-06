Eretum Monterotondo al via il processo di ringiovamento della rosa

L'Eretum Monterotondo ha reso noto di aver comunicato che nella stagione 2019-2020 non faranno parte alcuni calciatori a causa di un progetto basato sul ringiovamento della rosa: Emanuele Razzini, Vincenzo Lupo, Gianluca Toscano, Damiano Mereu e Simone Calabresi. La società ringrazia i calciatori per la professionalità e l’impegno profuso nel periodo di militanza in gialloblù. Un saluto particolare a Simone Calabresi, legato ai nostri colori fin dai tempi delle giovanili, con il quale rimarrà immutato il rapporto di reciproca stima e amicizia.

