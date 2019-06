© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato un fulmine a ciel sereno: l’annuncio della società dell’Eretum Monterotondo di dare vita a un progetto di ringiovanimento della rosa è stato il segnale di un nuovo inizio, portando con sé l’addio di alcune colonne importanti. La squadra eretina che quest’anno si è ben comportata nel girone A di Eccellenza, classificandosi al 5° posto, non potrà più contare sull’esperienza di Emanuele Razzini, difensore classe 1984, protagonista di due campionati ad alti livelli. Razzini ha voluto commentare l’interruzione del rapporto con il club eretino: «Mi sono trovato molto bene in questo ciclo di due anni a Monterotondo. Però nel corso di questa stagione sono successe alcune dinamiche che mi hanno portato a decidere che non avrei continuato con la maglia dell’Eretum. Quando poi qualche giorno fa mi sono incontrato con la dirigenza , la quale mi ha comunicato la propria decisione di interrompere il rapporto, anche io ho fatto presente che non sarei rimasto. La mia scelta riguardo il futuro era già stata presa in passato».Il futuro ancora è tutto da decidere, ma l’esperto difensore sta aspettando una nuova opportunità: «A 35 anni mi sento bene e sono motivassimo a continuare. Fino a questo momento il mio telefono non ha squillato e sto aspettando la chiamata giusto per un progetto valido e serio. Mi farò trovare pronto per una nuova avventura».