L’Eretum Monterotondo che capitola sotto i colpi della Nuova Florida, saluta l’ultima occasione di restare in corsa per un obiettivo, chiamato play off. Troppa la distanza da colmare con le avversarie che invece, vincono e convincono in trasferta. Complice il turno di riposo che costringerà i gialloblu a saltare la prossima giornata di campionato, l’allenatore Gregori, commenta così la sconfitta dei suoi: «La partita l’avevamo letta bene, togliendo profondità agli avversari che sapevamo avevano giocatori molto bravi nell’attaccare gli spazi, contenendo per quel potevamo giocatori come Piro che fanno la differenza in ogni zona del campo. Siamo stati pericolosi in più di un occasione e fino all’uno a zero, la partita è stata in equilibrio, anzi noi abbiamo preso un palo e impegnato il loro portiere in un’ottima parata. Alla fine sono usciti fuori i valori di una squadra forte, che arriverà sicuramente in fondo per la qualità della rosa. Abbiamo provato a contrastarli, riuscendo anche a riaprire la gara. Il terzo gol, nasce da un errore nostro, che ha portato poi al calcio di rigore che ha chiuso il risultato in loro favore. Peccato perché mancavano quindici minuti ed avevamo tutto il tempo per provare almeno a pareggiarla».Il rammarico che dovrà per forza lasciare spazio ad una ripresa immediata, con un campionato ancora da onorare: «Abbiamo il dovere di finire in maniera dignitosa questo campionato, per noi e per la regolarità dello stesso. Non dobbiamo mollare nulla, giocando ogni partita come se fosse l’ultima perché il nostro obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile». In alto, Nuova Florida e Valle del Tevere in un finale che si prospetta incandescente, e che stimola gli osservatori. Il parere di Gregori: «Sono grandi squadre, la Valle del Tevere per la qualità del gioco, loro per le individualità di alcuni giocatori che spostano gli equilibri di una gara. Due formazioni che meritano il posto che occupano, e che daranno battaglia fino alla fine, con la Valle del Tevere che ha nelle sue mani il destino. Vincendole tutte, può sfruttare la gara in meno rispetto alla Nuova Florida». Uno sguardo poi al futuro: «Il mio futuro è il domani, sono proiettato alla prossima partita. A fine campionato faremo i conti con il lavoro svolto e la società. Ora pensiamo solo a far bene per onorare il nostro impegno».