L’Eretum Monterotondo con un risultato tennistico strapazza il fanalino di cosa Almas che capitola sotto i colpi di Toscano e co decretando forse, vista la classifica, la parola fine sulle speranze di salvezza. Una classifica che si fa interessante invece per gli eretini che in un solo colpo accorciano su Scalo ed Astrea, staccando il Montespaccato che perde e male in casa contro l’Unipomezia. Una partita, quella del Cecconi, a senso unico che si sblocca dopo vari tentativi dei padroni di casa con i romani che provano a reggere l’urto dei gialloblu fino al 37’, minuto in cui un tiro di Fabrizi da fuori area viene deviato da Bornivelli in porta per la rete del vantaggio eretino che resta di misura fino all’intervallo. Nella ripresa è imbarazzante la supremazia dei padroni di casa che dopo appena due minuti trovano il raddoppio con il tap – in da due passi di Fabrizi. La doppietta di Toscano, e le reti di Mastrantoni e Trincia allargano lo score della gara che si chiude senza minuti di recupero, regalando la seconda vittoria casalinga agli uomini di Gregori, oggi spettatore in tribuna causa squalifica.A prendere la parola a fine partita è stato il vice di Gregori, Vincenzo Orlandi che ha commentato così la prestazione della squadra: “Siamo stati bravi ad affrontare la gara con molta concentrazione sin dall’inizio, nonostante poteva sembrare facile, la partita nascondeva delle insidie perché avevamo tutto da perdere. Una volta trovato il gol, è stato tutto in discesa. Si sono viste tante cose buone, su cui stiamo lavorando da quando abbiamo preso in mano questa squadra che ha nelle sue corde la possibilità di giocare tanto con la palla a terra, divertendo e divertendosi”. Una menzione particolare oggi va data alla prova di Bornivelli, un giocatore che sta trovando sempre più spazio nella logica dell’allenatore: “Paolo è un giocatore che dalla metà campo in su può ricoprire tutti i ruoli, con la massima libertà. Va inquadrato tatticamente, perché è un talento che unisce qualità e fisicità, che può fare la differenza in ogni partita e contro ogni avversario. Applicandosi e lavorando sulla fase di non possesso, può diventare una mezzala importantissima per questa categoria”.