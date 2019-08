© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il lavoro dell'Equipe Lazio, la squadra che raduna i calciatori ancora senza squadra. Dopo una settimana di lavoro (alla quale hanno preso parte 21 calciatori) è arrivata la prima gara amcihevole contro l'Albalonga, disputata sul campo di Pavona. Agli ordini dei tecnici Sandro Pochesci e Claudio Solimina, stanno lavorando (insieme al preparatore dei portieri Bruno Federici) i seguenti calciatori: Davide Scaramuzzino (portiere, 1998), Francesco Colantoni (difensore, 1985), Luca Martino (centrocampista, 1998), Edoardo Di Palma (esterno basso, 1999), Mirko Di Silvio (esterno, 2001), Cristiano Loiali (difensore centrale, 1999), Angelo Belfiori (centrale, 1998), Andrea Cittadino (centrocampista, 1994), Giulio Tagliabue (attaccante, 1992), Daniele Graziani (centrocampista, 1992), Roberto Criscuolo (centrocampista, 1997), Alessio Sinato (portiere, 1999), Lorenzo Del Moro (portiere, 1999), Loris Tortori (attaccante, 1988), Daniele Di Silvio (trequartista, 2000), Luca Sbardella (difensore, 1993), Hussein Mahama (centrocampista, 1998), Matteo Garofalo (centrocampista, 1998), Matteo Agolini (esterno alto, 1994), Jacopo Coletta (portiere, 1992) e Emmanuel Opara (portiere, 1988).Nuova amcihevole mercoledì a Valmontone contro la Vis Artena.Le porte per gli allenamenti sono ancora aperte al campo "Sbardella" di via dei Ruderi di Torrenova, nel quartire Giardinetti. Per informazioni e contatti rivolgersi ai numeri 339 1781634 (Sergio) e 392 5023938 (Mauro).