Inizia questa sera all'Olimpico l'avventura stagionale della Roma in Coppa Italia, competizione che i giallorossi hanno vinto per ben 9 volte anche se l'ultima risale all'annata 2007/2008; nella capitale arriva la Virtus Entella, squadra di Serie C giunta allo storico traguardo degli ottavi di finale dopo avere avuto la meglio della Robur Siena al secondo turno, la Salernitana al terzo e del Genoa al quarto in un emozionante match terminato con la lotteria dei calci di rigore.

