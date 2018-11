Entella, i giocatori rinunciano allo sciopero: la società: «Rispettiamo le regole, ma c'è un sopruso

«Da lontano mi era difficile intuire i motivi della protesta e, confrontandomi con loro, ho capito che il voler alzare le mani e fare un passo indietro voleva essere uno strumento per evidenziare, in modo clamoroso, l'ingiustizia che l'Entella sta vivendo, scontrandosi con sentenze e ricorsi, indifferenza e malafede». Lo ha detto il patron dell'Entella, Antonio Gozzi. «Ho trovato un gruppo unito e maturo, ma anche indebolito e provato da questa infinta attesa, che mortifica la professionalità del calciatore e la dignità della persona. Insieme abbiamo convenuto che la strada più utile non è scioperare, ma attendere la sentenza del Tar, dimostrando al sistema calcio che l'Entella rispetta le regole. Occorre essere pragmatici e rispettosi anche dei nostri tifosi, danneggiati enormemente da questo inspiegabile sopruso», ha aggiunto in una nota Gozzi. È l'ennesimo capitolo di una vicenda che ha visto l'Entella diventare una squadra 'fantasmà. Tutto era nato dalla decisione del Tribunale federale che aveva inflitto al Cesena una penalizzazione di 15 punti da scontare nel campionato 2018/19 per le plusvalenze fittizie. Il Cesena essendo poi fallito non si era iscritto alla Serie B. L'Entella aveva visto il riconoscimento del proprio diritto di giocare in cadetteria dal Collegio di Garanzia del Coni, trovando però l'opposizione di Figc e Lega di Serie B. Adesso l'ultima parola del Tar tra pochi giorni.

