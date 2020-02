Ennesimo furto alla mamma di Zaniolo: i ladri le smontato completamente l'auto

La mamma di Nicolò Zaniolo torna al centro dell’attenzione dopo che questa notte alcuni ladri le hanno smontato completamente il cruscotto dell’automobile. La notizia l’ha diffusa direttamente Francesca Costa tramite una stories pubblicata su Instagram con un testo tra l'ironico e il polemico: «Meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese». Non è la prima volta che la mamma del centrocampista è vittima di un furto: meno di un anno fa (maggio 2019) è stata scippata nel quartiere dell’Eur, a soccorrerla all’epoca oltre alle forze dell’ordine anche Daniele De Rossi che ha accompagnato immediatamente Nicolò. Ad aprile 2019, invece, le è stata rubata la macchina sotto casa, ma dopo qualche ora i ladri gliel’hanno fatta ritrovare al suo pasto.





