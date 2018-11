Ennesimo caso di violenza nel Lazio, arbitro colpito da un pugno

Continuano le polemiche e i casi di violenza nel calcio dilettantistico del Lazio. L’aggressione all’arbitro Bernardini ha fermato tutti i campionati, ma non è il solo caso di violenza degli ultimi giorni, dove su un campo degli Under 15 Provinciale, durante la partita tra Atletico Focene-Aurella Antica, il direttore di gara è stato colpito "da una persona non autorizzata e non identificata che, approfittando dei cancelli lasciati incustoditi, riusciva ad avvicinare l'arbitro colpendolo con un pugno al volto procurandogli forte dolore", come riporta il comunicato ufficiale n° 50 della Delegazione Provinciale di Roma. Di seguito il testo integrale del giudice sportivo nel comunicato 50 della delegazione provinciale di Roma:

“ Euro 500,00 ATLETICO FOCENE Penalizzazione di 2 punti in classifica: per aver lasciato aperti ed incustoditi i cancelli di accesso al terreno di gioco, consentendo, al termine della gara, l’ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi a persona non autorizzata e non identificata che riusciva ad avvicinare l’arbitro colpendolo con un pugno al volto procurandogli forte dolore.Inibizione a svolgere ogni attività fino al 28/2/2019 Ormesani Martino Giuseppe - Dirigente addetto all’arbitro - Al termine della gara non provvedeva a far chiudere i cancelli di accesso al terreno di gioco, consentendo in tal modo l’ingresso a persona non autorizzata colpevole di atto di violenza nei confronti dell’arbitro. Sanzione contenuta per successiva fattiva collaborazione”.

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA