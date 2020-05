La eNazionale azzurra in semifinale all'Europeo eSport Uefa

Vola in semifinale la eNazionale azzurra. Nei quarti di finale dell'Europeo eSport dell'Uefa, il quartetto italiano ha battuto 2-0 Israele e accede al penultimo atto della manifestazione internazionale. Sulla strada dell'Italia, come in tante manifestazioni del calcio, c'è ancora la Francia, che nei quarti ha superato la Croazia 2-0 (si gioca al meglio delle tre partite). Nell'altra semifinale, si sfidano Romania e Serbia, con quest'ultimi che già sono stati avversari dell'Italia nelle qualificazioni.



La sfida sarà trasmessa in diretta streaming alle ore su TIMVISION oppure http://twitch.tv/figc_enazionale, con la telecronaca di Pierluigi Pardo. Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA