Empoli, Ebuehi segna e Vicario para tutto: Sampdoria sconfitta 1-0 protesta per il pari di Colley annullato al 97'

Nuovo capitolo per la via crucis della Sampdoria, punita oggi ben oltre i propri demeriti. L’Empoli vince e compie un balzo avanti importanti in chiave salvezza. Decide Ebuehi al 55’ contro una squadra, quella di Stankovic, apparsa comunque rigenerata dopo la sosta mondiale. Prima dello svantaggio, gli ospiti colpiscono una traversa con Leris e sull’1-0 Vicario compie almeno tre interventi determinanti per salvare la sua porta. Non ci riesce al 97’ quando Colley, all’ultimo respiro, spinge il pallone in fondo al sacco. La gioia dura poco. L’arbitro Santoro cancella la marcatura dopo aver rivisto l’azione al monitor su richiamo del VAR. Una scelta apparsa incomprensibile agli increduli blucerchiati che, vanamente, provano allora a chiedere un calcio di rigore per fallo di Luperto su Gabbiadini. Attimo precedente il tocco di mano dell’attaccante della Sampdoria. Il fallo di Gabbiadini sembra, infatti, nascere... da un fallo su Gabbiadini! La decisione di Santoro consente così all'Empoli può così far festa gettando l'ambiente blucerchiato nella delusione più cupa.

LA PARTITA - Caputo ha il dente avvelenato. Appena due giri di lancette e l’attaccante dell’Empoli chiama subito all’intervento l’ex compagno di squadra Audero.

I padroni di casa assumono maggiormente l’iniziativa ma la fame di punti della Sampdoria si vede nella combattività su ogni pallone tanto che in mezz’ora Leris, Vieira e Gabbiadini finiscono sul taccuino di Santoro. Nel mezzo ci sono i timidi tentativi di Baldanzi e Akpa Akpro ma anche, al 17’, l’errore di Vicario che non viene sfruttato proprio da Vieira. La fortuna, ancora una volta, si gira dall’altra parte quando al 28’ su cross di Augello, arriva l’inserimento di Leris e il pallone si stampa sulla traversa.

La Samp chiude il primo tempo con ripartenze pericolose ma le due occasioni migliori le hanno i padroni di casa. Caputo prima e Satriano poi non trovano lo specchio della porta da buona posizione.

Le due squadre giocano a viso aperto anche nel secondo tempo. Ancora Satriano, scatenato, fallisce la deviazione sottoporta al 47’ e poco dopo è Vieira a esercitare i riflessi di Vicario con un bolide dalla distanza. Al 55’ l’Empoli sblocca la gara su palla inattiva. Angolo di Marin e tocco delicato di testa di Ebuehi per il vantaggio. E’ il primo gol italiano per il difensore nigeriano. Una botta tremenda per il morale degli uomini di Stankovic accusano pesantemente e rischiano di capitolare ancora per mano dell’ex Caputo. Debutta l’inglese Winks, lanciato nella mischia insieme a Zanoli e Sabiri per Amione, Leris e Verre. La Samp torna con la difesa a 4 e i nuovi entrati fruttano, sotto il profilo dell’atteggiamento, un ritorno all’iniziale combattività. Vicario si supera su Djuricic e Sabiri, poi la principale alleata dell’Empoli diventa la solita, cronica, sterilità offensiva. Le occasioni sono sporadiche: Zanoli, da fuori area, è potente ma non preciso mentre Gabbiadini, ancora una volta, perde la sfida con Vicario, bravo a opporsi all’89’ anche sulla conclusione ravvicinata di Lammers.

L’Empoli gioca i sei minuti di recupero in 10 uomini perché Ismajli si infortuna e Zanetti non ha più cambi a disposizione. La Sampdoria non smette di crederci. Vicario sbarra ancora la strada a Colley al 96’ ma poi capitola un minuto dopo: l’ultima azione vede protagonista anche Audero nell’area dei toscani con il pallone messo dentro proprio dal difensore gambiano su suggerimento di Zanoli. L’azione è convulsa, Santoro viene richiamato al VAR per verificarne la regolarità. C’è un tocco di mano di Gabbiadini in caduta. Il pari, dopo un lungo controllo, è annullato tra le molteplici proteste degli ospiti che, con insistenza, chiedono il rigore per un affossamento di Luperto antecedente il fallo di mano.

L’Empoli, in cima alla parte destra della classifica, sorride. La Samp resta al terz’ultimo posto, sempre lontana 7 punti dalla salvezza. Un miraggio, reso ancor più complicato oggi dal pensiero del presidente Lanna sulla situazione societaria in un’intervista a CalcioMercato. “C’è assolutamente bisogno del cambio di proprietà nei prossimi giorni“