Empoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo due sconfitte consecutive contro Udinese e Ludogorets, la Roma prova a rialzare la testa. I giallorossi saranno impegnati questa sera ad Empoli alle 20:45 nel posticipo del sesto turno di Serie A. Al Castellani sarà massiccia la presenza del tifo romanista. Sono previsti infatti oltre tremila tifosi posizionati tra il settore ospiti e la tribuna centrale. In caso di vittoria gli uomini di Mourinho (forte del ritorno in gruppo di Abraham e Zanio) tornerebbero ad un solo punto dalla testa della classifica. L'Empoli è ancora alla ricerca del primo successo stagionale: finora solo una sconfitta e quattro pareggi consecutivi contro Fiorentina, Lecce, Verona e Salernitana.

Empoli-Roma, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Empoli-Roma, dove vederla in tv e in streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45; la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite), e in streaming su SkyGo e Now Tv. La gara sarà visibile anche per i clienti Dazn, sia in streaming, sia sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La diretta testuale dell'incontro sarà presente sul sito del Messaggero.